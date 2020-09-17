O Jogo: «Локомотив», «Севилья» и «Фенербахче» претендуют на Зе Луиша

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш может покинуть «Порту», сообщают португальские СМИ. Им интересуются несколько клубов.

По данным O Jogo, игрок может сменить клуб, чтобы получить больше игровой практики. Интерес к игроку сохраняет «Севилья». Зимой испанский клуб уже пытался его приобрести, но не захотел платить 20 миллионов евро — именно такую сумму запросил «Порту». Пока «Севилья» не сделала конкретное предложение, но в ближайшее время это может произойти. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Сельты».

Кроме того, игроком интересуется «Локомотив». Клуб рассматривает его как альтернативу другому форварду «Порту» Тикинью, предложение по которому перебил один из представителей чемпионата Китая. Также навели справки о цене футболиста два турецких клуба — «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

29-летний форвард из Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах.