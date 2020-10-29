Нжи вызван в сборную Камеруна на матчи Кубка африканских наций

Форвард «Динамо» Клинтон Нжи получил вызов в сборную Камеруна, сообщается на официальном сайте клуба.

Камерун 12 и 16 ноября проведет матчи против Мозамбика в рамках квалификации Кубка африканских наций.

В отборочной группе F Камерун делит первое место с Мозамбиком. После двух матчей команды набрали по 4 очка.

В текущем сезоне Нжи провел 12 матчей за «Динамо», в которых забил 2 гола.