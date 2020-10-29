Нжи вызван в сборную Камеруна на матчи Кубка африканских наций
16:48
Форвард «Динамо» Клинтон Нжи получил вызов в сборную Камеруна, сообщается на официальном сайте клуба.
Камерун 12 и 16 ноября проведет матчи против Мозамбика в рамках квалификации Кубка африканских наций.
В отборочной группе F Камерун делит первое место с Мозамбиком. После двух матчей команды набрали по 4 очка.
В текущем сезоне Нжи провел 12 матчей за «Динамо», в которых забил 2 гола.
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