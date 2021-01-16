Нжи объяснил, почему первый год в «Динамо» вышел для него тяжелым

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи объяснил, почему не сразу смог проявить себя в московском клубе.

— В первом сезоне за «Динамо» ты забил один гол. Сейчас за первую часть чемпионата — три. Наверное, предполагал немного другую статистику?

— Первый год был сложным. Во-первых, у меня были проблемы личного характера. Во-вторых, не прошел с командой сборы перед сезоном, трансфер состоялся уже по ходу чемпионата, был не очень хорошо готов. На второй год в команде чувствую себя гораздо лучше, хотя все равно, конечно, должен приносить больше пользы, помогать набирать больше очков. Надо добавить в завершении атак.

— Когда в первом сезоне навалились проблемы, не возникало мысли, что не стоило ехать в холодную Россию?

— Нет, совершенно. Адаптация — обычная история при переезде в новую страну и чемпионат, уже через полгода после зимних сборов почувствовал себя комфортно в коллективе. А личные проблемы никак не связаны с Россией. И я бы не хотел, чтобы мои слова считали оправданием. Это объяснение, почему не получилось лучше, но обстоятельства меня не оправдывают — я все равно обязан был принести больше пользы.

(Константин Алексеев)

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