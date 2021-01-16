Интервью «СЭ» на сборе в Турции дал полузащитник бело-голубых.

От Клинтона Нжи, поигравшего в Англии за «Тоттенхэм», а во Франции — за «Лион» и «Марсель», в «Динамо» ждут, что он станет своим Ахмедом Мусой. Невероятная скорость есть — осталось подтянуть завершение атак. Мы поговорили на сборе в Турции с камерунцем и об этом. Но начали с его нового имиджа.

С Каборе не соскучишься

— В «Динамо» твоя новая прическа произвела фурор. Надоела старая?

— Люблю перемены, что-то новенькое. Так что прическу меняю довольно часто — то покрашусь в белый цвет, то сделаю ирокез. Теперь пришла очередь косичек.

— В сюжете «Динамо-ТВ» мы видели, что Игбун оценил новый имидж, а вот Каборе сказал, что ему не нравится этот стиль.

— Шарлю тоже понравилось, просто он любит пошутить.

— Или просто завидует? У него-то вообще нет волос.

— Ха. Тоже вариант. Да нет, конечно, шутил. С Каборе вообще никогда не соскучишься. Что-то скажет — я хохочу. Шарль опытный, многое повидал, так что в любой ситуации чувствует себя как рыба в воде.

— В интервью «СЭ» Роман Евгеньев поведал, что он главный шутник в команде.

— Рома? Мне всегда казалось, что он больше смеется над юмором других, а не шутит сам. Но, может, мне просто не хватает знания русского языка.

— Ты стал главным героем новогоднего ролика «Динамо». Твои размышления под музыку из «Кто хочет стать миллионером?» прошли красной нитью через весь сюжет, а партнеры много над тобой шутили.

— Да, я видел. Получилось действительно смешно, монтажер сделал прикольную нарезку, я и сам посмеялся. Хотя шутки понял далеко не все, они ведь на русском. Только от Шарля.

— Во время отпуска появилось видео, где ты в Камеруне на довольно большом стадионе, заполненном народом, открываешь какой-то матч. Что это было?

— Это был благотворительный матч, который я организовал к Новому году. На юго-востоке Африки сейчас довольно много проблем. Не какие-то войны между странами, а социальная напряженность. Много всяких забастовок, негатива. Я же считаю, что людям нужна какая-то отдушина, что-то приятное в жизни, поэтому время от времени организую нечто подобное. К счастью, в Камеруне очень развито сельское хозяйство, так что никто в стране не голодает, но с развлечениями, мне кажется, есть некоторый недостаток. Делаю то, что в моих силах.

От сборной меня отстраняли заслуженно

— Твоя тесная связь с родиной чувствуется, ты и больницам помогал на заре коронавируса. Что чувствовал, когда тебя вывели из состава сборной перед Кубком конфедераций в 2017 году?

— Тогда я сам был виноват. Вел себя не самым лучшим образом, в подробности вдаваться не хотелось бы. Руководители федерации и главный тренер сборной Камеруна решили отстранить меня в назидание остальным. Я согласился, что заслужил. Спустя четыре месяца последовала реабилитация, чему был очень рад. Это большая честь — защищать цвета флага своей страны.

— В 20 лет президент «Лиона» Жан-Мишель Олас называл тебя новым Это'О, в 21 «Тоттенхэм» купил за 14 миллионов евро. Это не сносило голову?

— Нет. К сожалению, в «Тоттенхэме» закрепиться не удалось, не смог помочь команде, было много травм. Но я не оглядываюсь назад. Сейчас я в «Динамо» и рад этому.

— В большинстве статей о тебе припоминают слова: «Я быстрее Мбаппе. Он хороший игрок, но в некоторых аспектах я сильнее». В том числе обсуждается это и во Франции. Не жалел о том высказывании?

— Его смысл почему-то чуть изменили, а потом раздули. Такое бывает. Меня спросили, кто из нас быстрее, я ответил, что считаю свою скорость выше. На этом все. Ни о каких других аспектах речи вообще не было, поэтому и жалеть в моих словах не о чем.

— А вообще о чем-то жалеешь в жизни?

— Есть моменты, которых хотел бы избежать. Сейчас в определенных ситуациях действовал бы иначе. Но называть не хотелось бы. Это в прошлом, а я смотрю в будущее.

— Если устроить соревнование на скорость между тобой, спартаковцем Айртоном и армейцем Эджуке, кто выиграет?

— Кто же знает? Такие состязания выигрывают не на словах, а на деле. Сейчас приборы замеряют скорость футболистов в матчах, это был бы лучший ответ.

В первый год были проблемы личного характера

— В «Динамо» ты чаще всего в компании Каборе и Игбуна. А в других командах с кем-то общаешься?

— Не могу сказать, что мы друзья, но знаю Ловрена и Кабелла: с одним вместе играли в «Лионе», со вторым — в «Марселе». Еще Малкома, Жиго и Камано — по чемпионату Франции. Со спартаковцем даже пару раз поужинали до ковидных времен. Сейчас встречаться сложно, так что изредка общаемся удаленно.

— В первом сезоне за «Динамо» ты забил один гол. Сейчас за первую часть чемпионата — три. Наверное, предполагал немного другую статистику?

— Первый год был сложным. Во-первых, у меня возникли проблемы личного характера. Во-вторых, не прошел с командой сборы перед сезоном, трансфер состоялся уже по ходу чемпионата, был не очень хорошо готов. На второй год в команде чувствую себя гораздо лучше, хотя все равно, конечно, должен приносить больше пользы, помогать набирать больше очков. Надо добавить в завершении атак.

— Когда в первом сезоне навалились проблемы, не возникало мысли, что не стоило ехать в холодную Россию?

— Нет, совершенно. Адаптация — обычная история при переезде в новую страну и чемпионат, уже через полгода после зимних сборов почувствовал себя комфортно в коллективе. А личные проблемы никак не связаны с Россией. И я не хотел бы, чтобы мои слова считали оправданием. Это объяснение, почему не получилось лучше, но обстоятельства меня не оправдывают, я все равно был обязан принести больше пользы.

— Из-за плотного календаря твой второй сезон начался вновь без предсезонных сборов, команды играли по два раза в неделю. Как это сказывалось на футболистах?

— Физически чуть тяжеловато, но мы всегда предпочтем игры тренировкам. Матчи — самое лучшее в нашей жизни, поэтому, когда их много, мы только рады.

Учусь играть на пианино

— К чему сложнее всего привыкнуть в России?

— Нет такого. Мне нравится, как развивается наша команда, какая атмосфера в коллективе, какой футбол стараемся показывать. И город Москва — шикарный. Когда услышал о варианте с «Динамо», то не мог даже представить, что столица России так хороша. У меня было немного другое представление. Сейчас же всем говорю: это самый красивый город из всех, что я видел. В Москве лучшие рестораны — и приятно оформлены, и готовят очень вкусно. Со мной моя девушка. Единственный минус — не хватает родных. Дочка во Франции. Если выдается время и возможность — сразу отправляюсь ее навестить.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Провожу его со своей девушкой. Люблю петь, люблю музыку, учусь играть на пианино. До коронавируса ко мне приходила учительница, которая немного говорила по-французски. Сейчас продолжаю обучение по видеосвязи.

— Я сам учился в детстве пару лет — сложно же.

— Мне нравится.

— В чем особенность российского чемпионата?

— Я сравнил бы его с английским. Довольно атлетичный, силовой футбол, команды не особенно закрываются. Разве что тактики в АПЛ побольше.

— Что в «Динамо» изменилось с приходом Сандро Шварца?

— У каждого тренера свой подход. Шварц, мне кажется, ближе к футболистам, это, наверное, подход западных тренеров. И мы стали играть агрессивнее в отборе на чужой половине поля.

— Чего «Динамо» может добиться в этом сезоне?

— Хочется подняться выше, чем в прошлом году, когда мы финишировали шестыми. Мы все в команде стремимся к этому.

— Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?

— Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.