"Ньюкасл", "Картахена" и "Уфа" – соперники ЦСКА на третьем сборе в Испании

ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам на третьем сборе, который пройдет в Кампоаморе. Помимо утвержденных трех игр, армейцы в Твиттере сообщили, что есть возможность проведения еще одного матча.

Красно-синие сыграют с "Ньюкаслом" (16 февраля), "Картахеной" (19 февраля) и "Уфой" (23 февраля). Первый матч в чемпионате России после перерыва ЦСКА проведет с тульским "Арсеналом" 2 марта.