"Ньюкасл", "Картахена" и "Уфа" – соперники ЦСКА на третьем сборе в Испании

ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам на третьем сборе, который пройдет в Кампоаморе. Помимо утвержденных трех игр, армейцы в Твиттере сообщили, что есть возможность проведения еще одного матча.
Красно-синие сыграют с "Ньюкаслом" (16 февраля), "Картахеной" (19 февраля) и "Уфой" (23 февраля). Первый матч в чемпионате России после перерыва ЦСКА проведет с тульским "Арсеналом" 2 марта.
⚽ Подтверждаем расписание товарищеских матчей на третий сбор #Кампоамор2019!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 февраля 2019 г.
🗓 16 февраля – @NUFC
🗓 19 февраля – @FCCartagena_efs
🗓 23 февраля – @UfaFc
Возможно проведение ещё одной игры, в случае её организации мы сообщим о матче дополнительно pic.twitter.com/r5Sp2JA4CF
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