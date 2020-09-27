Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран пока не видит качественных изменений в игре красно-белых при Доменико Тедеско.

— Вам нравится игра красно-белых в этом сезоне? Что сейчас качественно поменялось при Тедеско?

— Да я ничего особенного пока не заметил! Когда «Спартак» сталкивается с глухой обороной, возникают проблемы. Вспомните матч в Волгограде. Красно-белые победили ведь только благодаря пенальти, который потом, ктстати, признали ошибочным. Или возьмите дерби с ЦСКА. Когда армейцы повели в счете, то отдали инициативу. И красно-белые не знали, что им делать! У Тедеско нет плана «Б». Если что-то идет не так, крайне сложно поменять ситуацию... Разберем еще раз матч с «Тамбовом». Вышел Соболев, зацепился, хотел пробить, мяч отскочил к Айртону, тот забил. Да, счет открыт, но я бы не назвал эту атаку осмысленной. А второй гол... Ну вы сами все понимаете (улыбается). Счастливый случай, ну и вратарь еще немного не доиграл эпизод. Вот вам и голы в ворота аутсайдера.

— Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до мая. Нужно ли уже сейчас предлагать ему новое соглашение?

— Пока рано. Все покажет место «Спартака» в таблице перед уходом на зимнюю паузу. (Виталий Айрапетов)

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