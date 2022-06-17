Галактионов не видит проблем в совмещении работы в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал, как будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной России.

Вчера, 16 июня «Нижний Новгород» объявил о назначении Галактионова главным тренером.

«Сборная продолжает работать как единый механизм. И в сегодняшней ситуации совмещение работы в сборной и в клубе — вопрос решаемый. Тем более что в РПЛ все кандидаты в сборную на виду. Вот и в нашей команде мы увидели ряд перспективных ребят, которые могут быть востребованы в российской молодежке», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Молодежную сборную России Галактионов возглавляет с 2019 года.