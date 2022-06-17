Фанат «Спартака» прочитал стихи о Питере по видеочату из Москвы

Болельщики «Спартака» передали необычный привет зрителям Санкт-Петербурга через большой экран видеочата.

На главных площадях Москвы и Санкт-Петербурга расположены большие экраны, которые ведут прямые трансляции. Перед таким экраном в Москве выступили два болельщика «Спартака», которые скандировали название красно-белого клуба.

Затем один из болельщиков, уточнив, куда идет трансляция, процитировал отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный Всадник».

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

«Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.