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Сегодня, 10:50

Фанат «Спартака» прочитал стихи о Питере по видеочату из Москвы

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака» передали необычный привет зрителям Санкт-Петербурга.

Болельщики «Спартака» передали необычный привет зрителям Санкт-Петербурга через большой экран видеочата.

На главных площадях Москвы и Санкт-Петербурга расположены большие экраны, которые ведут прямые трансляции. Перед таким экраном в Москве выступили два болельщика «Спартака», которые скандировали название красно-белого клуба.

Затем один из болельщиков, уточнив, куда идет трансляция, процитировал отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный Всадник».

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

«Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.

Источник: https://t.me/ofnews/30936
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ФК Спартак (Москва)
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