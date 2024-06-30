«Оренбург» в будущем хочет приобрести у «Ростова» защитника Прохина
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб планирует выкупить у «Ростова» контракт защитника Данилы Прохина.
«Собираемся в будущем выкупить Прохина у «Ростова», но все будет зависеть от наличия денежных средств», — сказал Еремякин Sport24.
Прохин перешел из «Ростова» в «Оренбург» на парах аренды до лета 2025 года. Вторую часть сезона-2023/24 Прохин также провел в уральском клубе, сыграв в 12 матчах и заработав 2 желтые карточки.
Источник: Sport24
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