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«Оренбург» в будущем хочет приобрести у «Ростова» защитника Прохина

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб планирует выкупить у «Ростова» контракт защитника Данилы Прохина.

«Собираемся в будущем выкупить Прохина у «Ростова», но все будет зависеть от наличия денежных средств», — сказал Еремякин Sport24.

Прохин перешел из «Ростова» в «Оренбург» на парах аренды до лета 2025 года. Вторую часть сезона-2023/24 Прохин также провел в уральском клубе, сыграв в 12 матчах и заработав 2 желтые карточки.

Источник: Sport24
Данила Прохин
ФК Оренбург
ФК Ростов
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