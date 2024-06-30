Фильцов рассказал, кто поборется за звание лучшего вратаря РПЛ в следующем сезоне
Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов предположил, кто будет бороться за звание лучшего голкипера РПЛ в следующем сезоне.
«Я бы отделял Акинфеева от всех остальных вратарей. Ему нужно отдать должное, он все свои регалии получил по праву. Он большая звезда РПЛ, но нужно смотреть на возраст.
С уходом Сафонова в «ПСЖ» за звание лучшего голкипера чемпионата будут бороться ряд вратарей. Они моложе, и на них нужно обращать внимание. Агкацев в «Краснодаре», отличные два сезона Лантратов провел в «Локомотиве», Латышонок выдал отличный сезон, Адамов из «Зенита» тоже выделяется. Нужно на них обращать внимание, у них вся карьера еще впереди», — приводит слова Фильцова Legalbet.
Приз лучшему голкиперу РПЛ сезона-2023/24 получил Матвей Сафонов, который этим летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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