Новичок "Тосно": "Зе Луиш дал позитивные рекомендации по России"

Полузащитник "Тосно" Нуну Роша отметил, что перед переездом в Россию общался со своим соотечественником и нападающим "Спартака" Зе Луишем, информирует клубная пресс-служба. Напомним, что свою карьеру футболист начинал в Португалии в "Маритиму", а с 2014 года по апрель 2017-го выступал за румынский "Университатя".

– Какие первые ощущения от переезда в Россию и ожидания от будущего сезона в составе новой команды?

– Я впервые в России, первые ощущения очень хорошие, думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.



– Чьим мнением руководствовались при принятии решения?

– Зе Луиш – футболист, которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России.



– Каковы ожидания от будущего чемпионата РФПЛ, можно ли сейчас провести параллели с румынским чемпионатом?

– Не могу пока прокомментировать, потому что не начал играть в этом чемпионате, но отдам свое сердце на футбольном поле. Нужно, чтобы болельщики помогали и поддерживали, несмотря на то что могут быть разные результаты. Со своей стороны, готов отдать все силы, а болельщиков прошу об ответной поддержке нашей команды.