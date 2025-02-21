Глебов: «Период в «Ростове» останется в моей памяти и сердце на всю жизнь»

Полузащитник Данил Глебов обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в московское «Динамо».

20 февраля хавбек подписал 5-летний контракт с бело-голубыми.

«Дорогие болельщики. Пришло время сказать вам спасибо и до свидания. Я очень горд и рад, что выступал в «Ростове» в течение шести лет и был капитаном этой команды. Этот период останется в моей памяти и сердце на всю жизнь. Ростов стал для меня родным городом и очень много дал мне как футболисту и человеку. Мыслей много, тяжело говорить. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов. Увидимся. Ваш Глеб», — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе «Ростова».

Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых пасов.