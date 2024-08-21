Новичок «Краснодара» Коста рассказал, что начал учить русский язык

Защитник «Краснодара» Диего Коста заявил, что начал учить русский язык.

Бразилец перешел в российскую команду из «Сан-Паулу» в июле 2024 года.

«Я уже начал изучать русский язык, беру уроки. Я думаю, что это поможет мне адаптироваться еще быстрее. Какие знаю слова? Привет, как дела, хорошо, прет, спасибо», — приводит «РБ Спорт» слова Косты.

25-летний Коста принял участие в 6 матчах «Краснодара» и не отличился результативными действиями.