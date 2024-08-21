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Сегодня, 06:37

Фаринья: «Чтобы закрепиться в верхней части таблицы, «Химкам» нужно набирать больше очков»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился мнением о перспективах команды в чемпионате России-2024/25.

«На что могут претендовать «Химки» в этом сезоне? Мы уже сыграли с некоторыми топовыми командами: со «Спартаком» и с «Зенитом», поэтому уровень лиги мне становится более ясен. Нам нужно пытаться набирать как можно больше очков, чтобы мы могли закрепиться в верхней части турнирной таблицы, а не бороться в нижней», — приводит Legalbet слова Фариньи.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают десятое место с 5 очками.

Источник: Legalbet
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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