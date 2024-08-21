Фаринья: «Чтобы закрепиться в верхней части таблицы, «Химкам» нужно набирать больше очков»

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился мнением о перспективах команды в чемпионате России-2024/25.

«На что могут претендовать «Химки» в этом сезоне? Мы уже сыграли с некоторыми топовыми командами: со «Спартаком» и с «Зенитом», поэтому уровень лиги мне становится более ясен. Нам нужно пытаться набирать как можно больше очков, чтобы мы могли закрепиться в верхней части турнирной таблицы, а не бороться в нижней», — приводит Legalbet слова Фариньи.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают десятое место с 5 очками.