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Новичок «Химок» Никитин прибыл в расположение подмосковного клуба

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Новичок «Химок» Алексей Никитин прибыл в расположение клуба.

30-летний защитник провел первую тренировку с командой и прошел тестирование функционального состояния, сообщает пресс-служба «Химок».

В субботу, 18 июня, Никитин перешел в подмосковный клуб из «Уфы». Защитник выступал за клуб из Башкирии с 2015 года.

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ и забил 2 гола.

Алексей Никитин
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
0
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Краснодар

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