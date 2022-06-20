Новичок «Химок» Никитин прибыл в расположение подмосковного клуба

Новичок «Химок» Алексей Никитин прибыл в расположение клуба.

30-летний защитник провел первую тренировку с командой и прошел тестирование функционального состояния, сообщает пресс-служба «Химок».

В субботу, 18 июня, Никитин перешел в подмосковный клуб из «Уфы». Защитник выступал за клуб из Башкирии с 2015 года.

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ и забил 2 гола.