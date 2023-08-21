Новичок «Факела» Яколиш сравнил атмосферу на стадионе в Воронеже и в матче с загребским «Динамо»

Хорватский крайний защитник Антонио Яколиш, дебютировавший за «Факел» в РПЛ, поделился впечатлениями от победы над «Пари НН» и рассказал об атмосфере на стадионе в Воронеже.

«Мне очень приятно, что мы наконец-то смогли добиться победы и я принял в этом участие. Мы играли как единая команда, на поле было идеальное понимание между партнерами. Мы показали, что такое «Факел». Я хочу, чтобы мы продолжали играть в такой же командный футбол и благодарить болельщиков победами, потому что они приходят на наши матчи вне зависимости от результатов. Мне нравится схема игры «Факела» 5-3-2, потому что при такой же схеме на позиции правого вингера я провел прошлый сезон в Румынии. Также я могу играть слева, если понадобится команде и тренеру. Даже когда я смотрел матчи по телевизору, был впечатлен поддержкой «Факела», но сейчас ощутил ее в полной мере. В Хорватии только «Динамо» и «Хайдук» имеют столько фанатов. Мне понравилась атмосфера на стадионе, поддержка действительно напоминала то, что происходит на матчах в Загребе», — приводит слова Яколиша Metaratings.ru.

31-летний хорват присоединился к воронежскому клубу в июле 2023 года.