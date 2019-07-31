10:32 | Футбол — РПЛ

Новичок "Динамо" объяснил, как секс-видео попало в интернет, и извинился

0
Обсудить

Новичок "Динамо", нападающий Клинтон Нжикоторый ранее перешел в московскую команду из "Марселя", извинился за секс-видео, попавшее в интернет. 

Футболист ранее выложил ролик пикантного характера в Snapchat. На кадрах видно, что 25-летний футболист занимается сексом с неизвестной девушкой. По словам Нжи, он это сделал случайно - много выпил и нажал не на ту кнопку. 

- Примите мои извинения. Я слишком много выпил в тот день. Я отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку, - приводит слова Нжи dailymail.co.uk.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ