Экс-защитник сборной России Семенов отметил повышение результативности команд РПЛ

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов оценил изменения в РПЛ за последнее время.

«В РПЛ немного изменилась политика футбола. Раньше многие от обороны действовали, а сейчас такие большие счета в некоторых матчах... Это радует! Теперь более вертикальный футбол у нас. Кого из футболистов могу отметить? Тяжело не отметить Батракова. Мне в целом нравится, как играет «Локомотив». Очень молодая и скоростная команда», — сказал Семенов Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и делит четвертое место в РПЛ с московским «Динамо».

Батраков в текущем сезоне провел за железнодорожников 23 игры во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт 19-летнего хавбека рассчитан до июля 2027 года.