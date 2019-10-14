Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью клубной пресс-службе рассказал про свои впечатления о клубе и болельщиках.

— Мне нравится здесь все — люди, игроки, персонал, стадион, фанаты, — отметил Норманн. — В этот период моей карьеры и жизни я очень-очень счастлив. Для меня команда словно семья. Я никогда не был в таком клубе, у меня никогда не было таких чувств к команде, поэтому для меня команда это семья.

— Что такое счастье?

Счастье это, конечно же, моя семья, а потом уже успехи в футболе. Конечно, если я выигрываю, а я очень люблю выигрывать, то я очень-очень счастлив. Самое важное что у меня есть — это моя семья.

— Где бы хотели побывать?

— Я бы хотел побывать на Мальдивах, может быть в Нью-Йорке, и в Австралии.

— Расскажите про переезд в Ростов-на-Дону.

— В Англии был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже обсуждал с моим папой, что нужно возобновлять получение образования и тому подобное. Потом кто-то упомянул вариант с «Ростовом» и мне очень захотелось переехать сюда. А теперь я реально счастлив, что все так сложилось

— Что думаете о болельщиках «Ростова»?

— Здесь самые лучшие болельщики которых я когда-либо видел. Я очень их люблю, они значат очень много, как для меня, так и для клуба, а их поддержка просто невероятна.