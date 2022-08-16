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16 августа, 11:53

«Нижний Новгород» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Нижний Новгород» выходил на форварда Артема Дзюбу с предложением о контракте на оклад в 1,5 миллиона евро. Но экс-капитан сборной России ответил на вариант с клубом РПЛ отказом, так как хотел поиграть в Европе.

Как ранее стало известно «СЭ», 33-летний футболист близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор». Форвард сможет заработать в новом клубе около 1,5 миллиона евро в год.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
64
35
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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Локомотив

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