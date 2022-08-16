«Нижний Новгород» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро

По информации «СЭ», «Нижний Новгород» выходил на форварда Артема Дзюбу с предложением о контракте на оклад в 1,5 миллиона евро. Но экс-капитан сборной России ответил на вариант с клубом РПЛ отказом, так как хотел поиграть в Европе.

Как ранее стало известно «СЭ», 33-летний футболист близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор». Форвард сможет заработать в новом клубе около 1,5 миллиона евро в год.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.