Нисимура арендован португальским «Портимоненсе»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура проведет остаток сезона в «Портимоненсе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего японца.

Нисимура в пяти матчах РПЛ не отметился голевым действием. В двух встречах Кубка России форвард забил два гола.

«Портимоненсе» после 15 матчей в чемпионате Португалии занимает 17-е место в турнирной таблице.