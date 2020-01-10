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Нисимура арендован португальским «Портимоненсе»

16:26
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Нападающий ЦСКА Такума Нисимура проведет остаток сезона в «Портимоненсе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего японца.

Нисимура в пяти матчах РПЛ не отметился голевым действием. В двух встречах Кубка России форвард забил два гола.

«Портимоненсе» после 15 матчей в чемпионате Португалии занимает 17-е место в турнирной таблице.

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