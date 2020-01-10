Нисимура арендован португальским «Портимоненсе»
16:26
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура проведет остаток сезона в «Портимоненсе», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего японца.
Нисимура в пяти матчах РПЛ не отметился голевым действием. В двух встречах Кубка России форвард забил два гола.
«Портимоненсе» после 15 матчей в чемпионате Португалии занимает 17-е место в турнирной таблице.
Такума @1022nishimura завершит сезон в Португалии https://t.co/Y0zUoAgv7i pic.twitter.com/rNUvQxw6EB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2020
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