Никонов: «Торпедо» — самая нищая команда РПЛ»

Экс-футболист «Торпедо» Вадим Никонов поделился мнением по поводу вылета московской команды из РПЛ по итогам этого сезона.

«Торпедо» — мой родной клуб. Какие у меня могут быть эмоции от вылета? Я не знаю, что происходит в клубе, все как за семью печатями. Говорят, что Клотет вообще поваром был.

Что не получилось в этом сезоне? А что должно было получиться? «Торпедо» — самая нищая команда РПЛ. Стадиона нет, ничего нет. Чего еще ждать? Хорошо, что вышли из первой лиги в РПЛ, а дальше что? Это совсем другое — надо было что-то менять, усиливаться», — цитирует Никонова «Чемпионат».