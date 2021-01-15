Николич: «Счастливы, что снова играем в футбол»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от начала тренировочного сбора команды в испанской Марбелье.

— Нормально отдохнули, — сказал Николич в интервью пресс-службе клуба. — Счастливы, что снова играем в футбол. Здесь хорошие условия. И поле, и зал, и восстановление, все очень удобно. Все счастливы, что начали работу.

Марко Николич о начале тренировочного сбора и предстоящих контрольных матчах — смотри первый #LOKO NEWS из Марбельи ? pic.twitter.com/b6dN6x0iFU — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021

Мы недовольны нашей позицией в таблице чемпионата России. Это первый раз, когда мы можем работать и поставить модель игры. Я счастлив, что мы будем работать. Первые 14 дней будем играть две игры. Первая игра будет 23 января против «Линкольна» из Гибралтара, а вторая игра будет 27-го против «Эстерсунда». Потом будет пять дней отпуска. На втором сборе будет шесть игр. Есть время приготовиться и физически, и, что самое важное, приготовить модель игры. Сделать гораздо лучший результат во второй части сезона, чем в первой.