Николич: «Сомневаюсь, что Мухин будет готов сыграть в Братском Кубке»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника Максима Мухина.
«Его здоровье с каждым днем все лучше и лучше. Не уверен, что он успеет восстановится к Братскому Кубку, но мы ждем его в команде», — сказал Николич журналистам.
В прошедшем сезоне 22-летний Мухин провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В ноябре 2023 года полузащитник перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки.
Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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