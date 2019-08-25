Николай Рассказов сообщил, что ему пришлось потратить много сил на восстановление после травмы

Защитник «Спартака» Николай Рассказов — о восстановлении после травмы. Он травмировался 21 апреля в игре с «Енисеем» (2:0).

— Травма? Изначально я думал, что это просто ушиб, и планировал готовиться к следующей игре, — сказал футболист в интервью клубному каналу на Youtube. — Это была игра с тульским «Арсеналом». Я хотел съездить и обязательно сыграть в Туле. Это все-таки мои края. Мне было бы очень приятно. Плюс я набирал хорошую форму. И эта травма оказалась неприятной. Выяснилось, что это перелом. Трещина была. Я очень долго восстанавливался после травмы. Было непросто, так как из-за перелома я не мог делать никакую нагрузку. Я в основном был дома и мало куда ездил. Медики говорили, что нужно больше покоя. Только в начале отпуска я начал нормально ходить без специальных накладок. Все сборы я лечил эту болячку. Потратил много сил на нее. И даже до сих пор приходится восстанавливать, потому что мышцы были атрофированы, и нужно закачивать. Сейчас, конечно, намного лучше. Нужно проделать определенную работу, чтобы до конца восстановить, но самое главное, что нет больше болевых ощущений. Они у меня были вплоть до первого тура, когда была игра с «Сочи».

21-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак».

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