Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из «Локомотива» уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.

— Допускаете, что летом в «Локомотиве» останется кто-то один — либо Юрий Семин, либо Василий Кикнадзе?

— Я такого варианта не исключаю. У Семина были напряженные отношения со Смородской, с Геркусом. Я считаю руководитель клуба не должен сильно возвышаться над тренером. А то Кикнадзе — он прямо такой великий, все знает, все умеет. Нет! Надо работать в одной упряжке, в одной связке. Ведь чем хорош Юрий Палыч?

— Чем?

— Ему не надо мешать. Не влезайте в его работу. Предоставьте ему самостоятельность, свободу. Он же сам особо ничего не просит. А когда ты приводишь в команду футболиста в пику тренеру и говоришь, что он будет у него играть, тогда и возникают всякие недоразумения.

— Говорят, Семин, как правило, просит приобретать ему дорогих футболистов, что не нравится руководству.

— Семин не хочет видеть у себя в команде дешевых футболистов, которых ему навязывают.

— Почему?

— А у него уже есть футболисты такого уровня. Зачем брать игрока просто на скамейку? Поэтому Юрий Палыч и нацеливается на тех, кто на голову сильнее уже имеющихся в его распоряжении подопечных. А такие игроки априори дорогие. Вот и все. Семин никогда не выступает за масштабную селекцию. Дайте одного-двух человек, но реально сильных. И потом Юрий Палыч никогда не перегибает палку. Вот за выкуп прав Жоау Мариу просят порядка 18 миллионов. Но Семин же не уговаривает руководство с пеной у рта обязательно приобретать португальца. Все понимает, по земле ходит. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николая Наумова — здесь.