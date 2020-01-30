Николай Наумов: «Если Кокорин вновь окажется в «Локомотиве», получится очень красивая история!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе в московскую команду форварда «Зенита» Александра Кокорина. «Железнодорожники» пока не контактировали с нападающим, который является воспитанником клуба.

— Если Кокорин вновь окажется в «Локомотиве», получится очень красивая история! — отметил Наумов. — Возвращение принесет пользу всем. И футболисту, и сборной, и клубу. Оптимальный вариант решения сложившейся ситуации. А то, что сейчас творится... Мне даже сложно подобрать слова. Нельзя так поступать с игроком. Разве он не смог бы проявить себя в первой команде «Зенита»?

— Смог бы?

— Почему нет? Зачем его куда-то отправлять? А раз Кокорин не хочет уходить, отпустите его! Не надо его мариновать в «Зените-2».

— А чем вариант с «Сочи» так уж плох?

— Объясню. Хотят, чтобы он пришел и сразу вытащил «Сочи»? Хм. Это не так-то просто. Александр — зависимый футболист, ему нужны соответствующие партнеры. Команда борется за выживание. Красота футбола отходит на второй план. Южане станут любыми путями добиваться результата. Кокорин не подходит под такой футбол. Я его полностью понимаю. Форвард абсолютно прав!

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