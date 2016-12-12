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Николай Комличенко: "Очень хочется поиграть в Германии"

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Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за "Слован", признался, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Германии. Также он отметил, что в Европе нужно быть на позитиве - не злиться на партнеров за неточную передачу, а хвалить.

- Приоритет – возвращение в основу "Краснодара", - цитирует "Р-Спорт" Комличенко. - В другой команде в России я себя представить не могу. А в Европе мне понравилось. В Европу хочется. Подольше в ней хотел бы остаться.

- Ваш агент Виктор Коларж какую-то стратегию развития вместе с вами выстраивает, чтобы не загубить карьеру?

- Нет, все по делу, исходя из того, что есть сейчас. Нужно сделать шаг вперед, становиться лидером команды, забивать за нее еще больше, помогать ей. А что из этого получится, посмотрим летом и примем решение.

- Он часто с вами на связи?

- Раз-два в неделю. Помогает мне, дает дельные советы на тему "Как жить среди европейцев". Меняет мой менталитет. Когда тебе не дают пас на поле, у нас принято размахивать руками и выражать недовольство, а в Чехии нужно продолжать играть, бегать и ждать своего шанса. Если кто-то отдал тебе плохую передачу, нужно не злиться на него и не "пихать" ему, а, наоборот, похвалить. Быть на позитиве.

- В "Краснодар", а потом в Германию?

- Да, очень бы хотелось в бундеслиге поиграть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161212/1113631940.html

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