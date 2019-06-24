Никола Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы с Англией. Хавбек молодежной сборной Хорватии забил на 62-й минуте гол, а на 66-й был заменен, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Nikola Vlasic ⚽️ pic.twitter.com/14c1fWKZ0N— KierownikWodopoju (@BoyBetterKnown_) 24 июня 2019 г.
Медобследование выявит характер и степень серьезности травмы, а также сроки восстановления.
Напомним, 19 июня Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 20 миллионов евро.
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