Никола Влашич: "Интерес "Зенита" ко мне - это слухи"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что "Зенит" не был в нем заинтересован.
- Я счастлив здесь, - цитирует Влашича "РГ". - Клуб, тренер, персонал, игроки - все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА. Разговоры об интересе "Зенита"? Это все слухи. Предложения от них не было.
Ранее об интересе петербурского клуба к хавбеку сообщали хорватские СМИ. Влашич в прошлом сезоне был арендован ЦСКА у "Эвертона", а в середине июня московский клуб выкупил права на него и подписал полноценный контракт до 30 июня 2024 года.
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https://rg.ru/2019/07/26/nikola-vlashich-predlozheniia-ot-zenita-ne-bylo.html?fbclid=IwAR1x_Dtr2bK_MBDqAnyanGNbihsJbtPdY3Payh7yZPPHyeUvHc3FOgYtwt0