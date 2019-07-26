Никола Влашич: "Интерес "Зенита" ко мне - это слухи"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что "Зенит" не был в нем заинтересован.

- Я счастлив здесь, - цитирует Влашича "РГ". - Клуб, тренер, персонал, игроки - все хотели, чтобы я остался. Мне все нравится в ЦСКА. Разговоры об интересе "Зенита"? Это все слухи. Предложения от них не было.

Ранее об интересе петербурского клуба к хавбеку сообщали хорватские СМИ. Влашич в прошлом сезоне был арендован ЦСКА у "Эвертона", а в середине июня московский клуб выкупил права на него и подписал полноценный контракт до 30 июня 2024 года.

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