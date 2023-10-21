Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Никита Высоцкий: «Для решения больших задач «Локомотиву» нужно привести в порядок оборону»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о выступлении «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— Характер «Локомотива» — заслуга Михаила Галактионова?

— В том числе, ведь все начинается с тренера. Но в процессе становления коллектива и игры еще очень важна роль лидеров. А они в команде есть. Это сразу почувствовалось с приходом Дзюбы и появлением Лантратова. Хорош в роли капитана ершистый Баринов. Горят глаза у Антона Миранчука, Глушенкова, Карпукаса. Это заметил даже требовательный Карпин и вызвал их в сборную. Попал в этот список и молодой Пиняев. Хотя, на мой взгляд, в «Локомотиве» он пока не столь агрессивен и уверен в себе, каким был в «Крыльях».

Но есть и проблемы. Думаю, что больше всего у Галактионова болит голова о том, как укрепить и наладить игру обороны. К сожалению, сегодня в ней не видно таких исполнителей, как Чугайнов, Чорлука, Кверквелия, Сенников, Нижегородов. Вспоминаю, какие это были мастера своего дела!

— Совсем недавно в «Локо» был и Хвича, которого в итоге упустило руководство.

— Его же Семин открыл. Сразу было видно — парень безумно талантлив. Но потом случилась какая-то темная история с его уходом в «Рубин». Хотя Юрий Палыч был против расставания с Хвичей. И таких непонятных решений в клубе хватало. Не случайно сменивший Семина Николич недавно признался, что ему «хотелось в «Локомотиве» быть тренером, а не продавцом». Да и расставание с самим Семиным, с которым команда выиграла золото, Кубок и Суперкубок, выглядело загадочно странным. Как и появление потом в клубе людей с обещаниями Остапов Бендеров. Был момент, когда команду возглавил иностранец, даже не имевший тренерской лицензии! И все проходило.

— Но сейчас-то «Локомотив» на верном пути?

— Хочется верить. По крайней мере, есть ощущение, что команда крепнет и движется вперед.

— На твой взгляд, по силам нынешнему «Локомотиву» составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

— Очень хотелось бы. Но я реалист и понимаю, что пока новый «Локомотив» только выстраивается. А в этом процессе без потерь не бывает. Провал с ЦСКА и беззубость дома с «Оренбургом» это подтвердили. Но ничья в Краснодаре и волевая победа в Питере показали: резервы для роста есть. Как в таких случаях шутил Валентин Борисович Бубукин, есть чем жарить!

Хотя для решения больших задач, повторюсь, необходимо усилить и привести в порядок оборону. А пока на очереди матчи с «Динамо», «Ростовом» и «Спартаком». Именно они могут стать для «Локомотива» тем самым моментом истины, который вынесен в название моего фильма.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «У Галицкого с «Краснодаром», как пел отец, своя колея, с которой они не свернут!» Интервью Никиты Высоцкого

ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
0
Читайте также
Юлия Ефимова собирается выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге
В «Баварии» заявили, что поддержавший Палестину Мазрауи останется в клубе
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Литва намерена запретить экспорт в РФ гвоздей и вязальных спиц
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Локомотив» — «Динамо», «Спартак» — «Пари НН» и другие матчи 12-го тура

Дюков считает, что Мамаеву и Смолову было бы полезнее открыть футбольную академию в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости