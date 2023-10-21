Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Дюков рассказал, как РФС поддерживает частные футбольные школы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о поддержке частных футбольных академий в России.

— Если говорить о системе подготовки спортивного резерва, то есть академии профессиональных футбольных клубов и ДЮСШ, которые на балансе у регионов. Таких школ более 2000. Но важным сегментом подготовки молодых футболистов являются частные школы. Они играют очень важную роль. Во-первых, они имеют возможность работать с детьми от трех до семи лет. Во-вторых, не каждый ребенок имеет возможность пройти отбор в ДЮСШ, но может заниматься и прогрессировать в частной секции. Мы приветствуем и поддерживаем тех организаторов, которые занимаются благотворительной деятельностью, как Ашот Хачатурянц. В таких школах занимается 200 тысяч детей по всей стране. Но это большая ответственность, поэтому в том числе со стороны РФС тоже должен быть надзор, чтобы тренеры умели работать с детьми. Нужна методическая помощь в подготовке тренеров. Но есть около 80 тысяч частных школ, у которых есть старшие возраста. Для таких школ мы даем возможность участвовать в таких турнирах, как ЮФЛ. Например, «Алмаз-Антей» или школа Слуцкого — такие случаи.

— Есть ли у частных школ возможность получить финансовую поддержку от РФС?

— Возможно, через некоторое время грантовая поддержка будет оказываться. Вы знаете, что принято решение о поощрении тренеров, которые подготовили футболиста для профессионального клуба. В этом случае клуб будет делать отчисления в специальный фонд, который будет распределяться в фонд для таких тренеров. А если говорить о поддержке в строительстве футбольных полей, то мы — общественная организация, не можем поддержать каждую ДЮСШ. У нас есть приоритизация — ЮФЛ. Те школы, которые участвуют в этом турнире, получают от нас поддержку. Также мы берем на себя расходы, связанные с проживанием, поездками и проживанием.

РФС
Александр Дюков
0
Читайте также
МОК отверг слова Владимира Путина об этнической дискриминации россиян
Юлия Ефимова собирается выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
Диписточник сообщил о лоббировании экс-замглавы МИДа РФ Кунадзе передачи Курил Японии
Politico назвала возможную причину антиукраинской позиции премьера Словакии Фицо
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Пусть в «Спартаке» лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы»»

РПЛ: «Локомотив» — «Динамо», «Спартак» — «Пари НН» и другие матчи 12-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости