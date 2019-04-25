Первый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, игре красно-белых, а также оценил серьезность потери полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева​ для российской сборной.

– "Зенит" – уже чемпион?

– Да, он вряд ли уступит чемпионство. За призовые места будет жестокая борьба. Там и "Локомотив", и "Краснодар", и ЦСКА, и, конечно, мой клуб – "Спартак".

– Многие упрекают "Зенит" за отсутствие чемпионской игры.

– Но лучшим матчем я назвал бы матч "Зенит" – "Краснодар", когда в драматической концовке матча Дзюба забил третий гол. Это футбол уровня английской лиги, испанской – по качеству, остроте, напряжению игры. Побольше бы таких матчей. Но не надо сбрасывать со счетов тот факт, что лучшие футболисты планеты не едут в нашу лигу.

– Как вам действия "Спартака" при Кононове?

– С моей стороны было бы нескромно говорить о "Спартаке". Я с большим уважением отношусь к Кононову. Контроль мяча, удержание – то, что он ставил в "Краснодаре", было присуще "Спартаку". Остальное скажу после сезона. Задача "Спартака" – занять призовые места, попасть в еврокубки.

– Черышев выбыл до конца сезона. Как отразится на сборной?

– В мое время были футболистов с травмами колена, крестообразных связок были единицы. Сейчас – повально. Конечно, жаль Черышева. Хотелось бы верить, что это не "кресты". Если это медиальная связка, то он восстановится быстрее. А так главной команде удачи. Все-таки он важный игрок для сборной – если в "Валенсии" он забивает не так много, то за сборную кладет пачками. (Константин Колмаков)

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