Никита Симонян: "Глушаков стал вести себя неправильно. Но есть люди, которые влияют на болельщиков "Спартака"

Первый вице-президент РФС, прославленный ветеран "Спартака" в беседе с журналистами высказался насчет критики болельщиков красно-белых в адрес полузащитника Дениса Глушакова.

– Я угадал, когда говорил, что команда займет пятое место. К сожалению, так и произошло. На сегодня игра поставлена у ЦСКА, "Краснодара", у "Локомотива", уж не говоря о "Зените". Это вопрос селекции и доверия тренеру.

– Много критики в адрес тренера льется...

– С бухты барахты принять команду. Ответы получим в новом сезоне. А какой будет трансферная политика? Вопрос один: те игроки, которых будут подписывать, должны сделать команду чемпионом.

– В вашу бытность такая ситуация, как с Глушаковым, могла произойти?

– Нет. При всем уважении к болельщикам. Мы собирались в "Лужниках", западная трибуна была заполнена болельщиками. Мы на беговой дорожке садились за стол и заставляли футболистов ответить на вопросы. Мы объясняли людям что, почему и как. Почему тот и этот не играют.

Если руководство клуба доверило тренеру команду, надо ему доверять. Обоюдная острота пошла между болельщиками и Глушаковым. И Денис стал вести себя неправильно, когда забивал и показывал майку. Надо находить компромисс. Болельщики приходят на трибуны десятками тысяч. И не буду скрывать – есть некие потусторонние люди, которые влияют и на них (на болельщиков. – Прим. "СЭ") тоже. Не буду расшифровывать. (Арман Мкртчян)​