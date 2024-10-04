Салтыков — о своих перспективах в «Локомотиве: «Когда появится шанс, нужно будет им воспользоваться»

Футболист «Локомотива» Никита Салтыков рассказал о своей адаптации в московской команде.

«В «Локомотиве» атмосфера очень классная. Есть много молодых русских ребят. Со многими общаюсь еще с «Чертаново». Выделить кого-то, кто больше всего помогает, никого не могу, потому что со всеми очень хорошо общаюсь. Когда буду показывать игру образца прошлого сезона? Не знаю, я каждый день работаю, тренируюсь. Когда появится шанс, нужно будет им воспользоваться», —приводит слова Салтыкова Legalbet.

Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» летом 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел шесть матчей за железнодорожников, отметившись одной результативной передачей.