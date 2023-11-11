Нигматуллин считает, что возможная потеря чемпионского титула «Зенитом» в нынешнем сезоне не станет трагедией

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил о том, что возможная потеря чемпионского титула «Зенитом» в нынешнем сезоне не станет для клуба трагедией.

«Трагедией можно назвать то, что «Динамо» в последний раз выигрывало чемпионство 47 лет назад. Если же «Зенит» не возьмет шестое чемпионство кряду, это, мягко говоря, сложно назвать трагедией», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету «Краснодара» 31 очко, он располагается на первой строчке таблицы.