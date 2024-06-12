Нигматуллин считает, что Максименко провел прекрасный сезон

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение болельщиков «Спартака» признать голкипера красно-белых Александра Максименко лучшим игроком команды в сезоне-2023/24.

«Полностью поддерживаю кандидатуру Максименко. Прекрасный сезон, прекрасная игра, так что это заслуженный приз номера один в «Спартаке», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В минувшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

Денис Сафронов