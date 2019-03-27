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"Ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте". Семак поддержал Кириченко

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поддержал российского специалиста Дмитрия Кириченко, который сегодня расторг контракт с "Уфой".

Семак признался в своем Инстаграме, что никогда не сомневался в тренерском таланте Кириченко.

– Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде. Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте! P.S. Небольшая передышка и к новым победам, – написал Семак.

Семак и Кириченко вместе выступали за ЦСКА с 2002 по 2004.

Дмитрий Кириченко: "Я ответственен за результат, а его сейчас в "Уфе" нет"

 

 

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