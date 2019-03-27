Дмитрий Кириченко: "Я ответственен за результат, а его сейчас в "Уфе" нет"

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко, который сегодня покинул команду, прокомментировал расторжение контракта с уфимцами, сообщает официальный Твиттер клуба.
– Я ответственен за результат. Его сейчас нет, и я понимаю, что за все ответственен главный тренер. Хотел бы поблагодарить каждого футболиста за совместную работу, руководство клуба и республики за оказанное доверие. Хочу пожелать "Уфе" успеха в дальнейшем и сохранить место в российской премьер-лиге, – сказал Кириченко на видео.
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"Уфа" занимает 15-е место с 16 очками в турнирной таблице чемпионата России.
Дмитрий Кириченко покидает футбольный клуб "Уфа" pic.twitter.com/w9R6NdInEW– ФК УФА (@UfaFc) 27 марта 2019 г.
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