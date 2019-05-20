"Незамедлительно освободить из-под стражи". Что говорится в апелляции Мамаева

В распоряжении "СЭ" оказалась апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского районного суда Москвы о заключении футболиста в колонии строго режима на 1 год и 5 месяцев.
Решение было принято 8 мая. Мамаев осуждается за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
В апелляционной жалобе Бушманов просит (дословные цитаты):
– Проверить производство по делу в полном объеме. Повторно исследовать доказательства, о которых будет дополнительно заявлено стороной защиты на судебном заседании.
– Изменить обвинительный приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 8 мая 2019 года в отношении Мамаева Павла Константиновича.
– Оправдать Мамаева Павла Константиновича по осуждению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 (без указания квалифицирующего пункта) и статьей 116 УК РФ за отсутствием в его действиях состава указанных преступлений на основаниям пункта 2 части 1 статьи 24, пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.
– Переквалифицировать действия Мамаева Павла Константиновича с пункта "а" части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ.
– Освободить Мамаева Павла Константиновича от отбывания наказания по части 1 статьи 115 УК РФ в связи с содержанием под стражей в период с 10 октября 2018 года, незамедлительно освободив из-под стражи.
– Внести, порядке части 4 статьи 29 УПК РФ, частное постановление в адрес руководителя ГСУ при ГУ МВД России по г. Москве по выявленным фактам нарушений федерального законодательства, допущенным следствием при привлечении Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С., к уголовной ответственности в ходе расследования данного дела. (Дмитрий Зеленов)