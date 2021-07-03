РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг в мире по версии Transfermarkt
17:40
Чемпионат России по футболу вошел в топ-10 самых дорогих лиг по версии портала Transfermarkt. Стоимость РПЛ составила 979 миллионов евро.
Самым дорогим стал чемпионат Англии — 8,56 миллиарда евро. Вторая — итальянская серия А (4,96 млрд), третья — испанская ла лига (4,89 млрд).
Выше РПЛ расположился чемпионшип (1,12 млрд) — вторая по силе лига Англии.
Полностью топ-10 самых дорогих лиг выглядит следующим образом:
1. АПЛ (Англия, 8,56 млрд евро)
2. Серия А (Италия, 4,96 млрд)
3. Ла лига (Испания, 4,89 млрд)
4. Бундеслига (Германия, 4,33 млрд)
5. Лига 1 (Франция, 3,45 млрд)
6. Примейра-лига (Португалия, 1,21 млрд)
7. Чемпионшип (Англия, 1,12 млрд)
8. Серия А (Бразилия, 1,04 млрд)
9. Эредивизи (Нидерланды, 1,01 млрд)
10. РПЛ (Россия, 979 млн)
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