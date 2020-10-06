Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» новость о том, что посещаемость матча 10-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у государственных органов.

Ранее стало известно: РПЛ подготовила официальный запрос в московский футбольный клуб с просьбой предоставить фактические данные посещаемости встречи. Игра прошла в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». После матча Газизов сообщил, что на стадионе присутствовало 17 150 человек (вместимость арены — 45 000 зрителей).

— У меня нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неправильная, — заявил Газизов «СЭ». — Я думаю, все должно быть нормально, без проблем (Сергей Федоров)