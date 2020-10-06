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«Нет оснований предполагать, что официальная статистика неправильная». Газизов — о числе зрителей матча «Спартак» — «Зенит»

10:59
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» -1:1. Зрители на фан-трибуне. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» -1:1. Зрители на фан-трибуне. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» новость о том, что посещаемость матча 10-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1) вызвала обеспокоенность у государственных органов.

Ранее стало известно: РПЛ подготовила официальный запрос в московский футбольный клуб с просьбой предоставить фактические данные посещаемости встречи. Игра прошла в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». После матча Газизов сообщил, что на стадионе присутствовало 17 150 человек (вместимость арены — 45 000 зрителей).

— У меня нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неправильная, — заявил Газизов «СЭ». — Я думаю, все должно быть нормально, без проблем (Сергей Федоров)

Напомним, на данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра, то есть фактическая заполняемость — примерно 30 процентов от числа мест стадиона.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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