"Несостоявшийся летчик". Аршавин станет пилотом?

Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер Академии питерцев Андрей Аршавин опубликовал в Инстаграме фотографию в кабине самолета Су-30М2.

– Несостоявшийся летчик в кабине Су-30М2. Наши "Сушки" – самые, самые! – подписал фото Аршавин.

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. В общей сложности 37-летний бывший нападающий провел 352 матча за питерцев, забил 74 гола и отдал 99 голевых передач. Признавался лучшим футболистом в РПЛ в 2006 году. Трехкратный чемпион России в составе сине-бело-голубых и обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.