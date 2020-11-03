Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, как перенес коронавирус.

— Конечно, всем хочу пожелать здоровья, — приводит «Матч ТВ» слова Карасева. — Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё, в принципе, нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10-12 дней. Последние дни я здоров, все было нормально, и в матче «Тамбов» — «Динамо» я был удовлетворен своим состоянием.

Чувствовал себя великолепно, к сожалению, некоторые моменты не смог увидеть сам, на помощь пришел ВАР в лице Игоря Панина. Бывает, что за один тайм накопится столько моментов, сколько не бывает в пяти матчах. Надеюсь, в следующих играх спорных эпизодов будет меньше.