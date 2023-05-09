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Непомнящий считает, что «Зениту» можно составить конкуренцию в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал конкуренцию за чемпионский титул в РПЛ.

«Да, сейчас есть «Зенит» и остальные команды, но с ними можно конкурировать. Иногда бывает, что в отдельном матче сильнейшая команда простывает, но на дистанции первое место чаще всего занимает самый мощный клуб. В первом туре даже «Химки» потрепали нервы «Зениту». При желании и грамотном подходе можно составить конкуренцию, для всех остальных команд все не так безнадежно», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005117086_nepomnyaschiy_zenitu_mojno_sostavit_konkurenciyu_vse_ne_tak_beznadejno
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
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