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Необычные занятия Максименко на карантине

00:39
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко выложил видео в сториз своего Instagram. Он показал растопленный самовар.

Максименко стал лучшим игроком «Спартака» в марте по мнению болельщиков. Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в Москве действует режим самоизоляции до 31 мая.

В текущем сезоне Максименко провел 27 матчей, в которых пропустил 30 голов. 7 раз он сыграл на ноль.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.

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