Немецкий защитник тульского «Арсенала» Бауэр заявил, что в его семье смотрят «Ну, погоди!»
13:50
Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр сказал, что его семья смотрит российские и советские мультфильмы.
— Знаю ли я российское или советское кино? Мультфильмы. В нашей семье смотрят «Ну, погоди!», а еще «Маша и медведь», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.
24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Арсенал» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/robert-bauer-v-nashey-seme-smotryat-nu-pogodi-/
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