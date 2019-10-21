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Немецкий защитник тульского «Арсенала» Бауэр заявил, что в его семье смотрят «Ну, погоди!»

13:50
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Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр сказал, что его семья смотрит российские и советские мультфильмы.

— Знаю ли я российское или советское кино? Мультфильмы. В нашей семье смотрят «Ну, погоди!», а еще «Маша и медведь», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Арсенал» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/robert-bauer-v-nashey-seme-smotryat-nu-pogodi-/

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