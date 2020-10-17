«Нельзя просто взять и уйти из «Урала». Погребняк пошутил о возвращении в команду из Екатеринбурга

«Урал» опубликовал у себя в Instagram видео с участием нападающего Павла Погребняка, который, покинув команду в августе по окончании контракта, вернулся в нее в 16 октября.

В видео 36-летний форвард говорит: «Да кого я обманываю? Как же я без вас? До встречи на «Екатеринбург Арене».

Подпись к публикации гласит: «С возвращением, Павел! Нельзя просто взять и уйти из «Урала», и этот сезон тому подтверждение. Скучали, ждали, верили!».