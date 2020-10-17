«Нельзя просто взять и уйти из «Урала». Погребняк пошутил о возвращении в команду из Екатеринбурга
«Урал» опубликовал у себя в Instagram видео с участием нападающего Павла Погребняка, который, покинув команду в августе по окончании контракта, вернулся в нее в 16 октября.
В видео 36-летний форвард говорит: «Да кого я обманываю? Как же я без вас? До встречи на «Екатеринбург Арене».
Подпись к публикации гласит: «С возвращением, Павел! Нельзя просто взять и уйти из «Урала», и этот сезон тому подтверждение. Скучали, ждали, верили!».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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