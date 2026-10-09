Некрасов: «Тему возвращения Дзюбы в «Спартак» со мной никто ни разу не обсуждал»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.
— Недавно представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил СМИ, что якобы многие руководители «Спартака» были согласны с его возвращением в команду, а шлагбаум поставил один человек — Кахигао.
— Взаимоотношения между «ЛУКОЙЛом» и клубом у нас представляются мне эффективными и цивилизованными. Поэтому просто не могу допустить, что кто-то из людей в «ЛУКОЙЛе» сделал какие-то заявления, которые влияли бы на нашу селекционную политику.
— То есть, на ваш взгляд, Гольдман все это придумал?
— Франсис Кахигао довольно прямо ответил на этот вопрос — не думаю, что нужно его дополнять.
— А обсуждал ли кто-то тему возвращения Дзюбы в «Спартак» с вами?
— Нет. Ни разу.
— Сейчас, впрочем, в «Спартаке» нет Артема Дзюбы, чтобы главного тренера в смешанной зоне назвать тренеришкой. Карседо, кстати, не вспоминал ту историю?
— Разговоров на эту тему не было. Но в отношении того же Артема хочу сказать, что это огромная величина для российского футбола, человек, который очень многое для него сделал. И в составе сборной, и в плане индивидуальных достижений. Поэтому желаем ему только лучшего, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
24 сентября представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что возвращение форварда в «Спартак» не состоялось из-за позиции спортивного блока. По его версии, ряд руководителей клуба и «ЛУКОЙЛа» не возражал против перехода. 7 октября Кахигао заявил журналистам, что вообще не вел переговоров ни с Дзюбой, ни с его представителями.
1 октября Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 38-летнего нападающего был «Акрон», который он покинул в мае 2026 года. За два сезона в тольяттинской команде форвард провел 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Дзюба — воспитанник «Спартака», за основную команду которого выступал с 2006 по 2015 год. Он остается рекордсменом по голам в истории чемпионата России и национальной сборной.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1