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Некрасов: «Тему возвращения Дзюбы в «Спартак» со мной никто ни разу не обсуждал»

Некрасов: «Тему возвращения Дзюбы в «Спартак» со мной никто ни разу не обсуждал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.

— Недавно представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил СМИ, что якобы многие руководители «Спартака» были согласны с его возвращением в команду, а шлагбаум поставил один человек — Кахигао.

— Взаимоотношения между «ЛУКОЙЛом» и клубом у нас представляются мне эффективными и цивилизованными. Поэтому просто не могу допустить, что кто-то из людей в «ЛУКОЙЛе» сделал какие-то заявления, которые влияли бы на нашу селекционную политику.

— То есть, на ваш взгляд, Гольдман все это придумал?

— Франсис Кахигао довольно прямо ответил на этот вопрос — не думаю, что нужно его дополнять.

— А обсуждал ли кто-то тему возвращения Дзюбы в «Спартак» с вами?

— Нет. Ни разу.

— Сейчас, впрочем, в «Спартаке» нет Артема Дзюбы, чтобы главного тренера в смешанной зоне назвать тренеришкой. Карседо, кстати, не вспоминал ту историю?

— Разговоров на эту тему не было. Но в отношении того же Артема хочу сказать, что это огромная величина для российского футбола, человек, который очень многое для него сделал. И в составе сборной, и в плане индивидуальных достижений. Поэтому желаем ему только лучшего, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Артем Дзюба.Представитель Дзюбы сообщил, что переход в «Спартак» не состоялся из-за Кахигао: «Аргументов я так и не получил»

24 сентября представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что возвращение форварда в «Спартак» не состоялось из-за позиции спортивного блока. По его версии, ряд руководителей клуба и «ЛУКОЙЛа» не возражал против перехода. 7 октября Кахигао заявил журналистам, что вообще не вел переговоров ни с Дзюбой, ни с его представителями.

1 октября Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 38-летнего нападающего был «Акрон», который он покинул в мае 2026 года. За два сезона в тольяттинской команде форвард провел 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Дзюба — воспитанник «Спартака», за основную команду которого выступал с 2006 по 2015 год. Он остается рекордсменом по голам в истории чемпионата России и национальной сборной.

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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