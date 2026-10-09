Некрасов: «Тему возвращения Дзюбы в «Спартак» со мной никто ни разу не обсуждал»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.

— Недавно представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил СМИ, что якобы многие руководители «Спартака» были согласны с его возвращением в команду, а шлагбаум поставил один человек — Кахигао.

— Взаимоотношения между «ЛУКОЙЛом» и клубом у нас представляются мне эффективными и цивилизованными. Поэтому просто не могу допустить, что кто-то из людей в «ЛУКОЙЛе» сделал какие-то заявления, которые влияли бы на нашу селекционную политику.

— То есть, на ваш взгляд, Гольдман все это придумал?

— Франсис Кахигао довольно прямо ответил на этот вопрос — не думаю, что нужно его дополнять.

— А обсуждал ли кто-то тему возвращения Дзюбы в «Спартак» с вами?

— Нет. Ни разу.

— Сейчас, впрочем, в «Спартаке» нет Артема Дзюбы, чтобы главного тренера в смешанной зоне назвать тренеришкой. Карседо, кстати, не вспоминал ту историю?

— Разговоров на эту тему не было. Но в отношении того же Артема хочу сказать, что это огромная величина для российского футбола, человек, который очень многое для него сделал. И в составе сборной, и в плане индивидуальных достижений. Поэтому желаем ему только лучшего, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

24 сентября представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что возвращение форварда в «Спартак» не состоялось из-за позиции спортивного блока. По его версии, ряд руководителей клуба и «ЛУКОЙЛа» не возражал против перехода. 7 октября Кахигао заявил журналистам, что вообще не вел переговоров ни с Дзюбой, ни с его представителями.

1 октября Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 38-летнего нападающего был «Акрон», который он покинул в мае 2026 года. За два сезона в тольяттинской команде форвард провел 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Дзюба — воспитанник «Спартака», за основную команду которого выступал с 2006 по 2015 год. Он остается рекордсменом по голам в истории чемпионата России и национальной сборной.