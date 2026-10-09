Некрасов не исключил проведения прощального матча Промеса в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной организации прощального матча бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Полностью интервью Некрасова читайте здесь
— Недавно ЦСКА блестяще организовал прощальный матч Вагнера Лав. По сути, это стало первыми проводами из футбола иностранца в России. Когда Квинси Промес выйдет из заключения, «Спартак» готов так же его проводить? Или его поступки вне футбольного поля это исключают?
— Сложно сказать. То, что Промес оставил ярчайший след в «Спартаке», — факт. На поле, в статистических справочниках, в сердцах болельщиков. Ситуация, в которую он попал, не имеет никакого отношения к футболу. Наверное, в жизни любого человека могут произойти вещи, когда какой-то неверный шаг меняет все вокруг. Поэтому то, что в «Спартаке» его по-прежнему помнят, а многомиллионная армия болельщиков красно-белых его любит, не подлежит сомнению. А дальше, если такой вопрос возникнет, будем обсуждать, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.
В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.
На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года. Таким образом, вопрос о возможном прощальном матче пока не имеет практического продолжения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1