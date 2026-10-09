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Некрасов не исключил проведения прощального матча Промеса в «Спартаке»

Некрасов не исключил проведения прощального матча Промеса в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной организации прощального матча бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса.

Полностью интервью Некрасова читайте здесь

— Недавно ЦСКА блестяще организовал прощальный матч Вагнера Лав. По сути, это стало первыми проводами из футбола иностранца в России. Когда Квинси Промес выйдет из заключения, «Спартак» готов так же его проводить? Или его поступки вне футбольного поля это исключают?

— Сложно сказать. То, что Промес оставил ярчайший след в «Спартаке», — факт. На поле, в статистических справочниках, в сердцах болельщиков. Ситуация, в которую он попал, не имеет никакого отношения к футболу. Наверное, в жизни любого человека могут произойти вещи, когда какой-то неверный шаг меняет все вокруг. Поэтому то, что в «Спартаке» его по-прежнему помнят, а многомиллионная армия болельщиков красно-белых его любит, не подлежит сомнению. А дальше, если такой вопрос возникнет, будем обсуждать, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.

В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.

На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года. Таким образом, вопрос о возможном прощальном матче пока не имеет практического продолжения.

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Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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