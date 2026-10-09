Некрасов не исключил проведения прощального матча Промеса в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной организации прощального матча бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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— Недавно ЦСКА блестяще организовал прощальный матч Вагнера Лав. По сути, это стало первыми проводами из футбола иностранца в России. Когда Квинси Промес выйдет из заключения, «Спартак» готов так же его проводить? Или его поступки вне футбольного поля это исключают?

— Сложно сказать. То, что Промес оставил ярчайший след в «Спартаке», — факт. На поле, в статистических справочниках, в сердцах болельщиков. Ситуация, в которую он попал, не имеет никакого отношения к футболу. Наверное, в жизни любого человека могут произойти вещи, когда какой-то неверный шаг меняет все вокруг. Поэтому то, что в «Спартаке» его по-прежнему помнят, а многомиллионная армия болельщиков красно-белых его любит, не подлежит сомнению. А дальше, если такой вопрос возникнет, будем обсуждать, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и после возвращения в московский клуб — с 2021-го по 2024-й. За это время нидерландский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету 235 матчей и 114 голов за красно-белых. Промес остается одним из самых результативных иностранных футболистов в истории российского чемпионата.

В феврале 2024 года футболист не смог вернуться в Россию со сборов «Спартака» в ОАЭ. Позднее он выступал за местный «Юнайтед», а в июне 2025 года был экстрадирован из Эмиратов в Нидерланды.

На родине Промеса ранее приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и еще к 18 месяцам по делу о нападении с ножом на родственника. Футболист обжалует приговоры и остается под стражей. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 30 ноября и 2 декабря 2026 года. Таким образом, вопрос о возможном прощальном матче пока не имеет практического продолжения.